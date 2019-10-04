Муж отсудил $750 тысяч у любовника жены за "вмешательство"

Сам американец заявил, что "верит в святость брака" и обратился в суд не из-за денег.

В США обманутый супруг Кевин Ховард подал в суд на любовника жены и принудил его к выплате 750 тысяч долларов. О необычном инциденте сообщает местное издание WITN.

Ховард воспользовался законом, позволяющим обратиться в суд из-за "целенаправленного вмешательства в брачные отношения". Несмотря на то что во многих штатах закон отменили, в Миссисипи, Юте, Северной Каролине, Нью-Мексико и Южной Дакоте он всё ещё действует.

Ховард прожил с женой 12 лет, пока она не попросила его о разводе. Визит к семейному психологу не помог прояснить ситуацию, поэтому мужчина решил обратиться к частному детективу.

Выяснилось, что супруга изменяла ему со своим коллегой по работе. Ховард подал на любовника жены в суд, и того обязали выплатить 750 тысяч долларов. Адвокат мужчины рассказал, что любовник его супруги, узнав об иске, рассмеялся.

Сам Ховард заявил, что для него в этом вопросе важны не деньги, просто он "верит в святость брака". Он признался, что новость о предательстве любимого человека сильно его сломила. По его словам, он восстанавливается после развода.