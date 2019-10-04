Лоза — об истории с Бочкарёвой и кокаином: У любого что-то могут найти

Кроме того, артист рассказал, как сам относится к употреблению запрещённых веществ.

Российский певец и композитор Юрий Лоза в беседе с Пятым каналом прокомментировал инцидент с актрисой Натальей Бочкарёвой, у которой стражи порядка якобы обнаружили наркотические вещества.

— Ну нашли наркотики… Но она же человек, правильно? У любого человека что-то могут найти. Нашли у неё — и что? — сказал поэт-песенник.

При этом он добавил, что сам крайне негативно относится к запрещённым веществам. По словам Лозы, он не понаслышке знает, что их употребление приводит к летальному исходу. Певец признался, что из-за наркотиков погибли два его племянника и он "многих друзей перетаскал ногами вперёд".

— Поэтому наркотики самым жестоким образом должны искореняться из нашей жизни и применяться только в медицинских целях, — заключил Лоза.

Как сообщал Лайф, о задержании Натальи Бочкарёвой с кокаином стало известно 28 сентября. Против звезды сериала "Счастливы вместе" возбуждено уголовное дело и два административных. Кроме того, у актрисы оказалось минимум восемь неоплаченных штрафов за превышение скорости и несоблюдение ПДД.

Отметим, сама актриса продолжает всё отрицать, несмотря на подтверждение МВД и появление уже второго видео её задержания.