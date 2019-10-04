В Ленобласти подросток умер спустя день после выписки из больницы

Мальчик лечился от менингита с 16 сентября по 1 октября. Его нашли мёртвым дома.

В городе Мурино Ленинградской области 15-летнего подростка нашли мёртвым в квартире спустя день после выписки из больницы, где он лечился от менингита. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Юноша находился в медучреждении с 16 сентября по 1 октября. По мнению следствия, его гибель наступила в результате ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей.

По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Проводится судмедэкспертиза.