Режиссёр Александр Хван попал в больницу

Известность к Хвану пришла в 1992 году после выхода фильма "Дюба-Дюба" с Олегом Меньшиковым в главной роли.

Режиссёра Александра Хвана госпитализировали из-за обострения хронического бронхита.

— Я сейчас нахожусь в рентген-кабинете, у меня обострение хронического бронхита. Я только поступил, — сказал 61-летний режиссёр изданию "360".

Александр Хван окончил режиссёрский факультет ВГИКа в 1980 году. Известность к нему пришла после выхода в 1992 году картины "Дюба-дюба", где главную роль исполнил Олег Меньшиков. Фильм был удостоен награды кинопрессы за лучший дебют. Стоит отметить, что режиссёр также выступил в картине и в роли композитора. С 1996 года Хван входит в правление Киностудии имени Горького. Также он является секретарём правления Союза кинематографистов России.