Стало известно, в каких регионах учителя получают самые высокие зарплаты

При этом средняя зарплата, которую платят педагогам в России, составляет 26,9 тысячи рублей.

Самые большие зарплаты получают учителя, работающие в Москве. К такому выводу пришли специалисты сервиса "Авито-Работа". Результаты исследования опубликовали "Известия".

В тройку городов с самыми высокими зарплатами педагогов также вошли Санкт-Петербург и Тюмень. В Москве в третьем квартале 2019 года работодатели предлагали соискателям зарплаты на уровне 43,2 тысячи рублей. В Северной столице этот показатель составил около 32,8 тысячи рублей, а в Тюмени — 30,7 тысячи рублей.

Самые низкие зарплаты учителям предлагают в Воронеже (17,8 тысячи рублей), немного больше — в Саратове (19,8 тысячи рублей) и Челябинске (19,9 тысячи рублей).

При этом средняя зарплата, которую платят учителям в России, составляет 26,9 тысячи рублей. И в целом прослеживается тенденция постепенного увеличения зарплаты педагогов.

Наиболее это заметно в Нижнем Новгороде, где в третьем квартале 2018 года соискателям предлагали около 21,1 тысячи, а в третьем квартале 2019-го уже 24,8 тысячи рублей.

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