Меткий болельщик "Химок" пришёл на матч и выиграл миллион — видео

По словам мужчины, он пока не осознал свою победу и не решил, куда потратит выигранные деньги.

Один из болельщиков баскетбольного клуба "Химки" выиграл один миллион рублей в перерыве матча первого тура регулярного чемпионата Евролиги. Об этом сообщается на официальной странице подмосковной спортивной команды в социальной сети "Инстаграм".

Мужчина в перерыве матча "Химки" — "Маккаби" победил в конкурсе среди болельщиков "Бросок на миллион". Чтобы выиграть денежный приз, участнику необходимо забросить мяч в корзину с центра площадки.

Фанату, имя которого не разглашается, удалось забросить мяч с первой попытки. Выигрыш болельщику выплатит букмекерская контора — организатор развлекательной акции.

— Я пока не осознал (свой выигрыш. — Прим. Лайфа). Я в шоке. Куда потрачу выигранные деньги? Не знаю. Пусть пока полежат, — сказал победитель.

Баскетбольный матч "Химки" — "Маккаби" завершился со счётом 89:83. Самым результативным игроком стал защитник подмосковного клуба Алексей Швед. Он набрал 22 очка. Энтони Гилл в свою очередь завершил игру с 18 очками, а молодой спортсмен Янис Тима — с 17.