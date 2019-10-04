Ежегодно россияне отправляют на помойку тонны еды на 1,6 трлн рублей

Эксперты отмечают, что выброшенных продуктов хватило бы, чтобы прокормить 30 миллионов человек в год.

Жители России ежегодно выбрасывают около 17 миллионов тонн продуктов общей стоимостью выше 1,6 триллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций и консалтинговой компании "ТИАР-Центр".

Больше всего еды выбрасывают домохозяйства, торговые сети и оптовики. Чаще всего невостребованными оказываются зерновые продукты, молоко и картофель. По данным экспертов, оказавшейся на помойке еды хватило бы, чтобы прокормить 30 миллионов россиян в год.

Специалисты считают, что решить данную проблему помогут фудшеринговые сервисы — интернет-ресурсы для сбора и распределения излишков еды. В России рынок фудшеринга находится на раннем этапе развития. Так, в прошлом году удалось спасти только семь тысяч тонн еды. Планируется, что к 2024 году благодаря фудшерингу получится сохранить уже один миллион тонн продовольствия на сумму в 85 миллиардов рублей.