Vivo раскрыла российскую цену флагманского смартфона для геймеров NEX 3

Мероприятие прошло в рамках выставки интерактивных развлечений "ИгроМир-2019". Стали известны цена и дата старта продаж Vivo NEX 3 на территории нашей страны.

Российская презентация смартфона проходила на стенде популярной мобильной игры PUBG Mobile. И это не случайность. Vivo NEX 3 позиционируется не только как инновационный смартфон, но и как геймерский. У новинки есть все задатки девайсов этой категории: мощнейший на сегодня процессор Snapdragon 855+, продвинутая система охлаждения, большой аккумулятор на 4500 мАч и гигантский дисплей Waterfall FullView типа Super AMOLED со скруглёнными краями и диагональю 6,89 дюйма. Экран занимает практически 100% передней панели.

Также Vivo NEX 3 — это ещё и просто хорошее флагманское устройство, которому есть чем удивить. Помимо упомянутых особенностей у смартфона есть ещё и тройная камера — 64+13+16 Мп, необычный дизайн с отсутствием физических клавиш регулировки громкости и ЦАП, обеспечивающий звучание Hi-Fi.

Флагман Vivo появится в продаже 18 октября. Цена — 59 990 рублей. Предзаказ же можно оформить уже сейчас на официальном сайте Vivo Russia.

Напомним, не так давно на Лайф выходило превью обсуждаемого смартфона. В нём мы подробно рассказывали об особенностях девайса и обсудили возможности камеры.