Сотрудники ФСИН устроили перестрелку в Ингушетии

Обстоятельства происшествия и точное количество участвовавших в инциденте сотрудников устанавливаются, проводится проверка.

Сотрудники УФСИН России по Ингушетии устроили перестрелку. Инцидент произошёл ночью 3 октября рядом с сельским поселением Яндаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

— Произошла перестрелка между сотрудниками УФСИН РФ по региону, один из них пострадал, — рассказали в ведомстве. — Пуля попала в грудь и пробила лёгкие, пострадавшего сразу доставили в республиканскую клиническую больницу.

Состояние пострадавшего оценивают как стабильно тяжёлое.