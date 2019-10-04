Обвинённого в педофилии священника из Оренбурга оставили под арестом

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Сын Николая Стремского настаивал, что отцу нельзя находиться в СИЗО, так как тот болен.

Обвинённый в изнасиловании несовершеннолетней дочери священник Николай Стремский останется в СИЗО. Это решение принял Оренбургский областной суд.

По решению областного суда Стремский останется под арестом, его отправили в следственный изолятор, — сообщили РИА "Новости" в суде.

<p>Фото © <a href="https://www.ural56.ru/news/634415/" target="_blank">Урал56.ру</a></p>

Как уже сообщал Лайф, Ленинский районный суд Оренбурга арестовал священника Николая Стремского до 12 ноября. Среди предъявленных обвинений — изнасилование, развратные действия и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Вместе с ним на несколько месяцев арестованы его дочь и зять. Сын Стремского настаивал на том, чтобы священника отпустили, так как тот болен и ему нельзя находиться в СИЗО.

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