Обвинённого в педофилии священника из Оренбурга оставили под арестом

Обвинённый в изнасиловании несовершеннолетней дочери священник Николай Стремский останется в СИЗО. Это решение принял Оренбургский областной суд.
— По решению областного суда Стремский останется под арестом, его отправили в следственный изолятор, — сообщили РИА "Новости" в суде.
Как уже сообщал Лайф, Ленинский районный суд Оренбурга арестовал священника Николая Стремского до 12 ноября. Среди предъявленных обвинений — изнасилование, развратные действия и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Вместе с ним на несколько месяцев арестованы его дочь и зять. Сын Стремского настаивал на том, чтобы священника отпустили, так как тот болен и ему нельзя находиться в СИЗО.
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