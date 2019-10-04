В Иране задержали российскую журналистку, ей грозит до 10 лет тюрьмы

Суд над ней состоится в субботу, 5 октября. Юлию Юзик подозревают в связях с израильскими спецслужбами.

Российскую журналистку Юлию Юзик задержали в Иране. Об этом в "Фейсбуке" сообщили её дочь и журналист Борис Войцеховский.

— Вчера журналист Юлия Юзик была задержана в Тегеране и помещена в камеру. В субботу состоится суд. Ей грозит до десяти лет тюрьмы, — написал Войцеховский.

Он добавил, что пару лет назад Юзик работала в Тегеране корреспондентом. Несколько дней назад она вернулась в Иран, но в аэропорту у неё отобрали паспорт, сказав, что вернут при вылете. Накануне же сотрудники Корпуса стражей исламской революции выломали дверь в гостиничном номере Юзик и забрали россиянку. Вечером женщине разрешили позвонить домой. Она успела рассказать, что власти Ирана обвиняют её в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

Пресс-атташе российского посольства в Тегеране Андрей Ганенко сообщил, что диппредставительство в курсе ситуации и выясняет детали произошедшего.