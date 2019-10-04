Названы самые популярные у россиян экзотические животные

Журналисты пообщались с экспертами и выяснили, с какими проблемами сталкиваются соотечественники при приобретении необычных питомцев.

В последние годы россияне всё чаще заводят миниатюрных животных, а крупных зверей — реже. Об этом порталу News.ru рассказал представитель Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев.

По его данным, помимо грызунов россияне иногда заводят змей различных видов, а также ящериц, гекконов и кайманов.

Ветеринарный врач Евгений Цыпленков отметил, что в последние годы в домах соотечественников всё чаще стали появляться редкие животные, такие как белки дегу или ежи, однако это далеко не самый экзотический вариант, который встречался в его практике.

Специалист рассказал, что одна девушка решила привезти из Австралии собаку динго после прочтения произведения "Дикая собака динго, или Повесть о первой любви", однако не ожидала, что животное принесёт в дом не только радость.

— Животное оказалось милое, добродушное. Проблемы начинались, когда у собаки динго начиналась течка. Она громила квартиру, царапала входную дверь, выла по-волчьи и грызла всё, что ей попадалось, — вспомнил Цыпленков.

Ветеринар, профессор Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина Николай Пименов обратил внимание на тот факт, что россияне часто не знают о том, как правильно ухаживать за экзотическими питомцами, и могут им навредить. Например, владельцы многих шиншилл не знают о том, что зубы зверьков нуждаются в особом уходе с применением дорогостоящих средств.

Ранее в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды рассказали, с какими экзотическими животными чаще всего не справляются москвичи.