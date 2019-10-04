Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор блогеру Синице за угрозы детям силовиков

Вердикт остался без изменений, обвиняемый проведёт в колонии общего режима ближайшие пять лет.

Мосгорсуд отказался смягчить приговор блогеру Владиславу Синице, которого 3 сентября осудили на пять лет колонии за твит, в котором он призывал похищать и убивать детей силовиков. Прокурор посчитал эту публикацию "возбуждающей ненависть к социальным группам". Свою вину Синица так и не признал. Он утверждает, что суд неправильно интерпретировал его слова.

Защита просила оправдать Синицу или назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Выслушав доводы защиты и обвинения, Мосгорсуд решил оставить в силе вердикт суда первой инстанции.

Напомним, Синица под псевдонимом Макс Стеклов опубликовал на своей странице в "Твиттере" сообщения о необходимости деанонимизации силовиков, чтобы можно было искать их детей. Блогер написал, что "ребёнок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы". Вскоре после этой публикации, вызвавшей широкий скандал в обществе, Синица был задержан.

Как сообщал Лайф, Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима.