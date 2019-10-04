Порошенко нанял себе российского адвоката

Экс-президент Украины является фигурантом 13 уголовных производств. Среди них — дело об уклонении от уплаты налогов.

Российский адвокат Илья Новиков присоединяется к защите экс-президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Об этом сообщается на сайте партии.

— Это решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью... к стране-агрессору (так на Украине называют Россию. — Прим. Лайфа), в частности, в уголовном производстве о прохождении украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Как известно, это производство было начато по заявлению бывшего заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Новикову разрешена практика на Украине, а также у него есть опыт по защите в российских судах граждан Незалежной.

— В частности, в прошлом месяце он был адвокатом наших моряков, — добавили в пресс-службе "Европейской солидарности".

Напомним, экс-президент Украины Пётр Порошенко является фигурантом 13 уголовных производств. Среди них — дело об уклонении от уплаты налогов. Также лидера "Европейской солидарности" вызвали на допрос с применением детектора лжи.