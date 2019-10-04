Лайфу стали известны подробности перестрелки сотрудников ФСИН в Ингушетии

Пострадавший с ранением в области грудной клетки находится в больнице Назрани. Его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

Стрельбу в Ингушетии устроил заместитель начальника спецназа ФСИН Магомед Хамхоев. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, накануне вечером Хамхоев ехал домой, когда в районе села Яндаре дорогу ему перегородил автомобиль "Лада-Приора", из которого выбежал человек в маске и потребовал выйти из автомобиля. Замначальника не стал подчиняться требованиям мужчины и произвёл сначала выстрел в воздух, а потом и в неизвестного, которым оказался младший инспектор ФСИН Г. Батыгов. Пострадавший был доставлен в больницу Назрани с ранением в области грудной клетки. Хамхоев задержан правоохранительными органами.

В пресс-службе ФСИН Ингушетии Лайфу рассказали, что Батыгов находится в стабильно тяжёлом состоянии. По факту инцидента проводится проверка.