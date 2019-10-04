В Перми вручили медаль учительнице, защитившей детей при нападении на школу

Действия педагога во время инцидента полтора года назад назвали "высочайшим примером истинного патриотизма, высокой гражданской и профессиональной ответственности".

В Перми наградили учительницу Наталию Шагулину, которая защитила своих учеников во время нападения на школу 15 января 2018 года. Педагог получила медаль Следственного комитета "Доблесть и отвага". Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

— Награда вручена педагогу за героические действия во время событий, произошедших 15 января 2018 года <...> Учитель встала на защиту детей и не позволила нападавшим довести умысел на убийство девяти раненых и остальных 19 четвероклассников, — говорится в сообщении.

Торжественное вручение медали состоялось 3 октября в региональном Следственном управлении Следственного комитета России. Специалисты СК отметили личные качества педагога — смелость, самоотверженность и готовность пожертвовать собой ради детей.

Напомним, утром 15 января 2018 года двое подростков ворвались в школу в Перми и устроили резню. В классе, где занимались младшие школьники, они ранили учительницу и нескольких школьников. В общей сложности педагог получила 17 ножевых ранений. 16 января она пришла в себя и сразу же спросила: "Как мои дети?"

Что касается нападавших, то первого подростка приговорили к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы в воспитательной колонии, а второй получил семь лет колонии. Ему также назначено принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра.