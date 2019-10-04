В Кремле высказались о перспективе нового обмена с Украиной

Россия заинтересована в обмене задержанными с Украиной, работа в этом направлении продолжается и будет продолжаться. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение МИД Украины о новом обмене.

— С российской стороны давно было отмечено, что в России были бы рады осуществить обмен "всех на всех" и это должно быть окончательной целью. Всё это зависит от готовности двух сторон, — отметил Песков.

Ранее МИД Украины анонсировал новый обмен заключёнными с Россией. Предполагается, что он может состояться уже на следующей неделе.

Первый обмен по формуле "35 на 35" состоялся 7 сентября. Лайф опубликовал полный список россиян и украинцев, переданных в рамках достигнутых договорённостей.