Кемеровчанка украла ребёнка из роддома из-за лжи — сказала мужу, что родила сама

Женщину ждёт психолого-психиатрическая экспертиза. Также будут оцениваться действия медперсонала.

СК предъявил обвинения 41-летней кемеровчанке, которая пыталась похитить новорождённого младенца из роддома, сообщает пресс-служба ведомства по региону.

— Женщина пояснила, что она взяла чужого ребёнка, так как несколько месяцев назад ввела супруга в заблуждение, сообщив ему о своей беременности. Затем она уехала в областной центр, а через некоторое время позвонила мужу и сказала, что якобы родила сына, — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанной предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Действия медперсонала также получат оценку правоохранителей.

Напомним, 2 октября жительница Кемерова попыталась выкрасть младенца из роддома. Отец ребёнка успел её догнать и забрать малыша, но самой женщине удалось скрыться. Позже её задержали на автовокзале города Ленинска-Кузнецкого.