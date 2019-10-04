Мужчина утопил в кипятке шестилетнего сына, чтобы "изгнать из него демона"

В судебных документах отметили, что ребёнок был доставлен в медицинский центр с ожогами 15% поверхности тела.

Полиция штата Аризона в США арестовала 31-летнего Пабло Мартинеза за убийство шестилетнего сына. О трагическом инциденте сообщает телеканал FOX8.

Задержанный признался, что около десяти минут держал ребёнка под краном в ванной и заливал ему в горло горячую воду, чтобы "изгнать из него демона", которого увидел во время купания.

Супруга мужчины рассказала, что услышала булькающие звуки, доносящиеся из ванной, но не смогла открыть дверь. После того как попытки докричаться до мужа не принесли успеха, она вызвала полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, мальчик не подавал признаков жизни.

В судебных документах отметили, что ребёнка доставили в медицинский центр с ожогами 15% поверхности тела. Отец мальчика находится под стражей.