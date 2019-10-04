В России предложили создать список профессий для самозанятых

Тестовый налоговый режим для самозанятых с начала года действует в четырёх регионах страны.

Список профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, должен быть утверждён официально. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления в Совете Федерации.

— Этот перечень профессий должен быть зафиксирован. Мы в таком случае готовы будем распространять этот механизм на субъекты РФ, — отметил глава Минфина.

Силуанов выразил мнение, что данная мера поможет исключить риски при распространении налога, ведь многие предприятия уже нанимают работников не как своих сотрудников, а как самозанятых.

С 2019 года тестовый налоговый режим для самозанятых действует в четырёх регионах страны — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предполагает, что лица, оказывающие платные услуги без привлечения наёмных работников, должны оплачивать 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% — при работе с юрлицами и индивидуальными предпринимателями.