В России в 2019 году предотвратили четыре теракта

В общей сложности в этом году задержали 152 человека, которые причастны к террористической деятельности.

Спецслужбы предотвратили в 2019 году теракты в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Туле по вопросам безопасности в Центральной России.

— За восемь месяцев текущего года (в ЦФО) предотвращено пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре террористических акта, планировавшихся в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже, — заявил Патрушев.

В общей сложности в этом году было задержано 152 человека, причастных к террористической деятельности.

Секретарь Совбеза РФ также констатировал, что в террористическую вовлечённость всё больше привлекают мигрантов. По его словам, это грозит экспансией в страну законспирированных ячеек.