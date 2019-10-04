Песков прокомментировал доклад о сокращении доходов среднего класса

В исследовании говорится, что в эту категорию входят около 38% россиян, и рождение ребёнка или выход на пенсию способны выбросить граждан за пределы этого класса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал доклад Высшей школы экономики о том, что чтобы "выпасть из среднего класса" в России достаточно родить ребёнка. По его словам, ухудшение материального положения семей с появлением детей — известная проблема, но правительство прислушивается к подобным исследованиям и работает над повышением доходов населения.

— Действительно, с рождением ребёнка доход на каждого члена семьи падает, это простая арифметика... Существует целый набор мер, который сейчас имплементируется и реализуется правительством для повышения доходов населения, для избавления от бедности, — отметил Песков.

По его словам, власти с большим вниманием относятся к подобным исследованиям, которые сигнализируют о проблемах, и учитывают эти точки зрения в работе.

Напомним, в исследовании ВШЭ говорится, что средний класс в РФ составляет около 38%, доходы его представителей падают с 2014 года, а социальная незащищенность растёт, сообщает РБК. Так, рождение ребёнка способно выбросить россиян за пределы этой категории. Шансы войти в ядро среднего класса при наличии одного несовершеннолетнего ребёнка падают в полтора раза, если же детей двое и более — в четыре раза. Ещё один риск — это выход на пенсию.