"Райффайзенбанк" закроет отделения в пяти городах России

Банк проводит реорганизацию сети. Обслуживание в некоторых регионах полностью перейдёт в цифровой формат.

"Райффайзенбанк" закроет отделения в Железногорске, Кирове, Курске, Саранске и Сочи, сообщили в пресс-службе банка. Обслуживание там полностью перейдёт на цифровой формат.

— Выбор городов для перехода на цифровой формат обслуживания обусловлен данными по востребованности отделений, а также предыдущим успехом запуска цифровой модели более чем в 100 городах, — говорится в сообщении.

Уточняется, что реорганизация коснётся ещё 39 городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань и других. По словам пресс-службы банка, офисы, которые остаются востребованными у клиентов, будут продолжать работать и дальше.

Новости о другом банке — Сбербанке — накануне вызвали резонанс в РФ. В СМИ появилась информация о том, что данные 60 миллионов его клиентов утекли в Сеть. Но в кредитной организации подтвердили кражу только у 200 владельцев карт, в этом подозревается сотрудник компании.