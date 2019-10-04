Родственникам брата режиссёра Арцибашева удалось забрать его тело из клиники

Сейчас близкие покойного готовятся к его похоронам и суду с медицинским учреждением, присвоившим имущество Владимира.

Родственники Владимира Арцибашева всё же смогли забрать его тело из частной клиники, где его удерживали насильно. Об этом Лайфу рассказала его бывшая супруга Анжелика.

По её словам, точная причина смерти по-прежнему не известна. Этот вопрос должны прояснить после вскрытия и экспертизы.

— Тело вчера забрали и отвезли в лефортовский морг, я сама всё осмотрела, чтобы они ничего с ним не сделали, — заявила женщина.

Сейчас она и другие близкие покойного готовятся к похоронам и просят администрацию клиники отдать им ключи от машин и загородного дома, где находится сейф со специально отложенными на этот случай деньгами. Договориться не получается, так как заместитель директора частного учреждения игнорирует звонки.

Бывшая жена Арцибашева добавила, что родные покойного планируют добиться возбуждения уголовного дела, потому что администрация клиники переписала на себя всё его имущество, включая дом в Майами.

Напомним, брат известного режиссёра и бывшего художественного руководителя Театра имени Маяковского Сергея Арцибашева умер в клинике, где его удерживали после инсульта. Руководство клиники заявило, что Владимир Арцибашев подписал договор, запрещающий близким его навещать. Также он якобы подписал генеральную доверенность по распоряжению всем своим имуществом на директора этой частной клиники.