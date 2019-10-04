Учительница ребёнка, которого окунули головой в унитаз, подаст в суд за клевету

Любарская заявила, что ей пришлось удалить страницу в соцсети после того, как оскорбления стали поступать её детям.

Классная руководительница солиста детского ансамбля Ильи Резника, которого окунули головой в унитаз, намерена подать в суд иск за клевету после того, как её обвинили в предвзятом отношении к ребёнку. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом.

Напомним, родители мальчика рассказали, что после прихода новой учительницы у их сына стали появляться плохие отметки, а супруга самого Резника Ирина Романова обвинила педагога в травле ребёнка.

— Никакого предвзятого отношения никогда не было. Наоборот, с двоек его всегда вытаскивали на тройки. Это полностью неправда, никогда его родители не обращались с просьбой защитить его от этих трёх (восьмиклассников, издевавшихся над Сашей. — Прим. Лайфа). Никогда этого не было, — сказала Наталья Любарская.

По словам учительницы, одноклассники Саши знали, что это "не очень хорошие ребята", но он говорил, что они его "дружбаны". Педагог добавила, что получила ехидное сообщение с текстом "Спите спокойно, скоро познакомимся" после того, как получила видео с издевательствами над своим учеником.

— Она (Ирина Романова. — Прим. Лайфа) снова мне прислала: "Спокойной ночи, сладких снов. Вам свыше воздастся", и я не выдержала, тоже ей ответила, что встретимся в суде. Однозначно я сегодня пойду подавать иск, потому что так унижать и растаптывать человека... Я пыталась выйти на контакт с той секунды, как получила видео, но они (родители. — Прим. Лайфа) не идут на контакт, — сказала женщина.

Любарская добавила, что её почту засыпали письма с оскорблениями и угрозами. Также она удалила свою страницу в социальной сети после того, как оскорбления начали поступать её детям и родственникам.

Напомним, ранее сообщалось, что классная руководительница одной из московских школ узнала на видео из соцсетей своего ученика, которого другие школьники окунали головой в унитаз. Мальчик учится в седьмом классе, а также поёт в детском ансамбле Ильи Резника. Накануне он рассказал Лайфу об издевательствах со стороны старшеклассников. По факту инцидента СКР возбудил уголовное дело по статье "Побои".