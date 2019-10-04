"Колонна Добкина" в Раде перестала пустовать — за ней спрятался ещё один нардеп

Ранее за этой мраморной колонной прятался украинский депутат Дмитрий Добкин, которого впоследствии подозревали в употреблении экстази.

На Украине заметили странное поведение заместителя главы фракции партии "Слуги народа" Николая Тищенко на заседании Верховной рады 3 октября. Политик озирался, а затем и вовсе спрятался за колонну, которую ранее облюбовал его предшественник, экс-нардеп Дмитрий Добкин. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале TVgolosnaroda.

На кадрах видно, как Тищенко озирается, а затем идёт по залу к двери, загадочно проводя пальцем по носу. Спрятавшись за мраморной колонной, за которой раньше любил проводить время Дмитрий Добкин, Тищенко вернулся к своему месту.

После этого нардеп из "Слуги народа" метался из стороны в сторону и голосовал на выключенной системе в пользу одного из законопроектов.

Многие местные СМИ уже сравнили случившееся с инцидентом, который произошёл в 2016 году, когда украинский депутат Дмитрий Добкин неожиданно для всех удалился за колонну и начал вести себя не совсем адекватно. Впоследствии в Киеве предположили, что депутат был под экстази.