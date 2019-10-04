Полиция опровергла информацию о краже останков Махатмы Ганди

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают неизвестных вандалов, оставивших на мемориале оскорбительную надпись.

Представитель индийской полиции опроверг сообщение о похищении останков духовного лидера Махатмы Ганди из его мемориала. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, прах лидера национально-освободительного движения в мемориале никогда не хранился. При этом он подтвердил, что неизвестные оставили оскорбительные надписи на входе в здание мемориала. Пока вандалов не нашли, ведётся расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в день 150-летия со дня рождения Ганди неизвестные украли его останки из мемориала в штате Мадхья-Прадеш в Центральной Индии.