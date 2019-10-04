Додон подарит Путину на день рождения бочку молдавского вина

Президент Молдавии сказал, что лидер РФ несколько раз отмечал вкус местного напитка.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что хочет подарить на день рождения своему российскому коллеге Владимиру Путину бочку вина собственного производства.

— Мы увидимся в пятницу в Ашхабаде. Секреты не раскрываются заранее, но есть несколько идей. Например, молодое вино из Садова, которое я сделал сам. Белое и красное. Когда он приезжал в Молдавию, он несколько раз говорил мне, что у нас хорошее вино, особенно в сезон. Мы можем это организовать, — сказал Додон в эфире молдавского телеканала N4.

Журналист также задал вопрос: сможет ли Путин принять такой подарок в соответствии с законодательством, на что глава Молдавии дал оригинальный ответ.

— А что, если будет бочка с вином, которым нужно будет угоститься? Отнести её в музей? — пошутил он.