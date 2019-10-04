Додон подарит Путину на день рождения бочку молдавского вина

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что хочет подарить на день рождения своему российскому коллеге Владимиру Путину бочку вина собственного производства.
— Мы увидимся в пятницу в Ашхабаде. Секреты не раскрываются заранее, но есть несколько идей. Например, молодое вино из Садова, которое я сделал сам. Белое и красное. Когда он приезжал в Молдавию, он несколько раз говорил мне, что у нас хорошее вино, особенно в сезон. Мы можем это организовать, — сказал Додон в эфире молдавского телеканала N4.
Журналист также задал вопрос: сможет ли Путин принять такой подарок в соответствии с законодательством, на что глава Молдавии дал оригинальный ответ.
— А что, если будет бочка с вином, которым нужно будет угоститься? Отнести её в музей? — пошутил он.
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