Учительница из Якутии пригрозила "спустить шкуру" с ученика за тетрадку — видео

На кадрах видно, как женщина отчитывает ребёнка, вцепившись в его одежду. Закончив тираду, она отталкивает мальчика и выходит из класса.

Учительница из Якутии накричала на ученика из-за забытой тетради, пообещав "спустить с него шкуру и засунуть её в рот". Видео с места происшествия появились в соцсетях.

На кадрах видно, как женщина отчитывает мальчика, вцепившись в его одежду. Закончив тираду, она отталкивает его и выходит.

По данным YakutiaDaily, героиня видео — учитель английского языка одной из школ Сунтарского улуса, она приступила к работе только в начале сентября. В Минобразования республики уже организовали служебную проверку.

— На данный момент организована служебная проверка, которая прояснит все обстоятельства произошедшего. По её итогам будут приняты необходимые меры. Считаю, что такие действия педагога совершенно недопустимы в любых обстоятельствах, — рассказал изданию ситуацию министр образования и науки Якутии Владимир Егоров.