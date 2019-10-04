Певица Ваенга ополчилась на бабушку-блогера из Тюмени

Известная певица Елена Ваенга затравила пожилого блогера из Тюмени Ольгу Ивановну, которая ведёт страничку в Instagram, пишет URA.ru. Блог женщины посвящён кулинарии, даче и трём подрастающим внучатам, и такой контент сыскал свою аудиторию — у пенсионерки 26 тысяч подписчиков, которые оставляют сотни комментариев под постами Ольги Ивановны.
На днях среди комментаторов неожиданно объявилась Елена Ваенга. Звезда эстрады и шансона намекнула, что не верит пенсионерке.
— Великолепный менеджер у вас, пишет-то как хорошо, — написала она под одним из постов Ольги Ивановны.
Вскоре на страничку к пенсионерке стали заглядывать и поклонники Ваенги, подписанные на певицу. Они решили поддержать исполнительницу и тоже стали оставлять комментарии, ругая аккаунт жительницы Тюмени за неискренность.
Чтобы расставить все точки над i, Ольга Ивановна опубликовала в аккаунте ещё один пост, в котором раскрыла секрет своего успеха. По словам пенсионерки, никакой свиты менеджеров у неё нет, нужно лишь любить дело, которым занимаешься.
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Здравствуйте, мои дорогие! ⠀ Для меня вы стали по настоящему дорогими и близкими людьми! Вчера я в этом убедилась! ⠀ Все было как обычно, солнечный день, хорошее настроение. Я выпустила пост и стала отвечать на комментарии. Один комментарий просто резанул по глазам. Через множество многоточий, которые были в тексте, я не сразу поняла его смысл. Он был адресован не только мне, задета была и моя дочь, авторство моей странички приписано менеджеру. Оправдываться я даже и не хотела, но ответила: “Если вы считаете, что я не сама пишу тексты, тогда и выпечку делает за меня мой менеджер?” ⠀ Позже я увидела от кого этот комментарий и не могла поверить своим глазам. Вы уже знаете кто его написал. Да, это был комментарий от певицы Елены Ваенги. С ней я абсолютно не знакома и никогда не пересекалась. Но я быстро про неё забыла, продолжила отвечать на комментарии. ⠀ Но не тут то было! До сих пор не укладывается в голове , чем могла я привлечь внимание знаменитой певицы? Она ведь не успокоилась одним комментарием. Разместила у себя в аккаунте мое фото и стала такие нелестные слова писать! Не буду пересказывать, наверняка все это вы читали. ⠀ Я не могу понять почему мишенью она выбрала меня, простого человека. Для чего это ей надо? Пиар? Но есть другие способы и возможности. Может, у неё проблемы, и я подвернулась ей под горячую руку, есть на ком выместить? Не могу найти ответа на этот вопрос. ⠀ В переписке с подписчиками она написала, что у меня стол, который не может позволить себе обычный пенсионер, будто я кого-то обманываю или что-то у кого-то украла. А ведь стол у меня такой хлебосольный, потому что практически все со своего огорода, в который я вкладываю кусочек своей души! ⠀ Елена Ваенга совершенно не знает меня, не знает мои проблемы, как и зачем я стала блогером. И лучше ей вообще не знать этого. От такого человека никакого понимания , поддержки да даже добрых слов не дождёшься. А ведь она сама мать и у неё есть МАМА. ⠀ А вам, дорогие мои подписчики, ещё раз большое спасибо за поддержку, за то что вы у меня есть. Вы вернули меня к полноценной жизни. Благодаря каждому из вас я медленно, но верно иду к полному восстановлению! ⠀
— В переписке с подписчиками она (Ваенга. — Прим. Лайфа) написала, что у меня стол, который не может позволить себе обычный пенсионер, будто я кого-то обманываю или что-то у кого-то украла. А ведь стол у меня такой хлебосольный, потому что практически всё со своего огорода, в который я вкладываю кусочек своей души, — объясняет бабушка-блогер.
Ранее Лайф рассказывал, как 71-летний дворник из Челябинска завёл телеграм-канал о жизни. А в Екатеринбурге 90-летний ветеран ВОВ завёл блог и постил сметану в Instagram. Но есть и другие примеры. Например, три года назад маркетолог и блогер раскрутил в Сети обычного 65-летнего пенсионера, создав ему необычный образ владельца крупного бизнеса.
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