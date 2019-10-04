Певица Ваенга ополчилась на бабушку-блогера из Тюмени

Звезда эстрады и шансона раскритиковала аккаунт пенсионерки за слишком хлебосольный стол и отсутствие ошибок — то, чего остро недостаёт страничке самой певицы.

Известная певица Елена Ваенга затравила пожилого блогера из Тюмени Ольгу Ивановну, которая ведёт страничку в Instagram, пишет URA.ru. Блог женщины посвящён кулинарии, даче и трём подрастающим внучатам, и такой контент сыскал свою аудиторию — у пенсионерки 26 тысяч подписчиков, которые оставляют сотни комментариев под постами Ольги Ивановны.

На днях среди комментаторов неожиданно объявилась Елена Ваенга. Звезда эстрады и шансона намекнула, что не верит пенсионерке.

— Великолепный менеджер у вас, пишет-то как хорошо, — написала она под одним из постов Ольги Ивановны.

Вскоре на страничку к пенсионерке стали заглядывать и поклонники Ваенги, подписанные на певицу. Они решили поддержать исполнительницу и тоже стали оставлять комментарии, ругая аккаунт жительницы Тюмени за неискренность.

Чтобы расставить все точки над i, Ольга Ивановна опубликовала в аккаунте ещё один пост, в котором раскрыла секрет своего успеха. По словам пенсионерки, никакой свиты менеджеров у неё нет, нужно лишь любить дело, которым занимаешься.

— В переписке с подписчиками она (Ваенга. — Прим. Лайфа) написала, что у меня стол, который не может позволить себе обычный пенсионер, будто я кого-то обманываю или что-то у кого-то украла. А ведь стол у меня такой хлебосольный, потому что практически всё со своего огорода, в который я вкладываю кусочек своей души, — объясняет бабушка-блогер.

Ранее Лайф рассказывал, как 71-летний дворник из Челябинска завёл телеграм-канал о жизни. А в Екатеринбурге 90-летний ветеран ВОВ завёл блог и постил сметану в Instagram. Но есть и другие примеры. Например, три года назад маркетолог и блогер раскрутил в Сети обычного 65-летнего пенсионера, создав ему необычный образ владельца крупного бизнеса.