Хранившую в тайне грибные места бабушку шесть дней искали в Поморье

Оказавшись дома, пенсионерка первым делом отправилась в баню, ведь почти неделю она провела в холодном лесу, не имея возможности согреться.

Жительницу Архангельской области, ушедшую в лес за грибами, нашли спустя шесть дней поисков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

— Поиски были осложнены тем, что родственники не могли назвать более-менее точное место, куда направилась пенсионерка, — свои грибные места она никому не выдавала. В итоге их предположения о местонахождении пропавшей оказались ошибочными, она ушла совершенно в другую сторону, — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что к поиску пропавшей женщины 1946 года рождения спасателей привлекли лишь через два дня после её исчезновения. В результате бабушку обнаружили на просёлочной дороге в 24 километрах от родного посёлка Комсомольский Вельского района. Несмотря на пять ночей, проведённых в лесу, пенсионерка чувствовала себя относительно нормально. Её доставили в больницу для обследования.

По словам женщины, она поняла, что заблудилась, вечером первого дня. Бабушка не взяла с собой еду и воду, так как рассчитывала, что её грибной поход продлится недолго. Также у неё не было ни спичек, ни зажигалки. Когда пенсионерка вернулась домой, то первым же делом отправилась греться в баню.