Мадс Миккельсен назвал борщ любимым произведением русской культуры

Исполнитель роли Ганнибала в одноимённом сериале добавил, что ему уже приходилось бывать в Москве и теперь хочется съездить в другие города России.

Датский киноактёр Мадс Миккельсен, известный многим по роли убийцы Ганнибала, назвал борщ своим любимым произведением русской культуры. Встреча актёра с российскими поклонниками состоялась на фестивале поп-культуры Comic Con Russia 4 октября.

Он также отметил, что ему уже приходилось бывать в Москве и теперь хочется съездить и в другие города России.

— У вас богатая культура, я знаю. И очень большая страна. Я в Москве не в первый раз, хотел бы побывать и в других городах, сейчас у меня в топе Санкт-Петербург, хочу туда поехать, — цитирует актёра РИА "Новости".

Миккельсен также рассказал, что в молодости ему хотелось сыграть роль Человека-паука. Он добавил, что сейчас он мечтает поиграть в футбол с Месси и появиться в одной из картин режиссёра Мартина Скорсезе, которого считает своим кумиром.

Напомним, фестиваль Comic Con Russia проходит в Москве с 3 по 6 октября.