Москвичам предрекли 9-балльные пробки из-за дождей и дачников

Сильнее всего будут загружены МКАД, ТТК и вылетные магистрали в область: шоссе Энтузиастов, Волоколамское шоссе, ул. Профсоюзная, Волгоградский и Ленинградский проспекты.

Центр организации дорожного движения рекомендует москвичам и гостям столицы отложить поездки на личных авто на вечернее время после 20 часов, строго соблюдать дистанцию и скоростной режим. В городе ожидается сложная дорожная ситуация из-за плохой погоды и большого количества машин.

Пятница, дожди (много мелких ДТП) и всё ещё дорожные работы на нескольких магистралях. Сегодня вечерний час пик будет очень сложным. Ждём 8-9 баллов. Если есть возможность, выбирайте метро или выезд после 20:00. Если нет - максимум внимания, дистанции и осторожности. pic.twitter.com/YaKTSpnA3u — ЦОДД (@gucodd) 4 октября 2019 г.

Пробки в час пик могут достичь 9 баллов. Ожидаются затруднения в сторону области начиная с 15:00 из-за того, что многие уезжают из Москвы на выходные.

Основные направления, которые будут загружены, — МКАД, ТТК и вылетные магистрали в область: шоссе Энтузиастов, Волоколамское шоссе, ул. Профсоюзная, Волгоградский и Ленинградский проспекты.

Ранее Лайф рассказывал, что в ближайшие выходные столица окажется в области пониженного давления — "барической ложбине". Именно этот фактор и стал причиной ухудшения погоды в Москве. А со следующей недели жителей столичного региона ждут настоящие ноябрьские холода и даже снег.