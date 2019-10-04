Директор школы, где солиста ансамбля окунули головой в унитаз, уволилась

По факту издевательств над ребёнком Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Побои".

Директор школы, где солиста детского ансамбля Ильи Резника, которого окунули головой в унитаз, написала заявление об увольнении. С классным руководителем восьмого класса уже расторгли контракт. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

— Департамент образования и науки города Москвы считает недопустимым подобные инциденты в школе. С классным руководителем восьмого класса Галиной Лошкаревой расторгнуты трудовые отношения. Директор школы № 1536 Акатова Марина написала заявление об уходе, департамент удовлетворил её просьбу, — сообщили Лайфу в департаменте.

Служебная проверка всё ещё идёт. С семьями и детьми, которые фигурируют в скандале, работают специалисты Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Напомним, ранее сообщалось, что классная руководительница одной из московских школ узнала на видео из соцсетей своего ученика, которого другие школьники окунали головой в унитаз. Мальчик учится в седьмом классе, а также поёт в детском ансамбле Ильи Резника. Накануне он рассказал Лайфу об издевательствах со стороны старшеклассников. По факту инцидента СКР возбудил уголовное дело по статье "Побои".