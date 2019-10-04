Ребёнок с Украины получил дозу облучения на польской границе

Во время происшествия сканирование было сразу же прервано. О случившемся сообщили в соответствующие службы.

Ребёнок с Украины получил дозу гамма-излучения во время прохождения польского пограничного пункта, где багаж проверяется при помощи рентгеновского аппарата.

— Один ребёнок, который вместе с родителями ехал в Польшу с Украины, остался без опеки и зашёл на ленту, по которой перемещается проверяемый багаж, — сказала РИА "Новости" представитель Налоговой палаты Жешува Эдыта Хабовская.

По её словам, доза облучения была минимальной — 100 микрозивертов. Это даже меньше, чем рентген зуба у стоматолога.

Также уточняется, что во время происшествия аппарат сразу выключили и затем сообщили в соответствующие службы об инциденте.