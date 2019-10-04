Подросток из Ленобласти две недели жил с инсультом, пока его лечили от менингита

Причину смерти несовершеннолетнего удалось установить после проведения экспертизы.

Подросток из города Мурина Ленинградской области, который умер через день после выписки из больницы, скончался из-за врачебной ошибки. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Юноша две недели жил с инсультом, пока врачи лечили его от менингита. Причину смерти 15-летнего школьника удалось установить после проведения экспертизы.

В Федеральном медико-биологическом агентстве отметили, что пока не могут прокомментировать инцидент, и добавили, что мальчик лечился "в лучшей инфекционной клинике в Петербурге, где работают профессионалы".

Ранее сообщалось, что подростка нашли мёртвым в квартире спустя день после выписки из больницы, где он лечился от менингита с 16 сентября по 1 октября.