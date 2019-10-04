Шварценеггер назвал россиянок самыми красивыми женщинами в мире

Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер согласился с утверждением, что самые красивые в мире женщины живут в России. Об этом сообщает РИА "Новости"

— Это выражение очень справедливое, оно не случайно, — сказал артист на Sinergy Global Forum в Санкт-Петербурге.

При этом Шварценеггер призвал не ограничиваться в оценке представительниц прекрасного пола только с позиции красоты, поскольку это "будет слишком коротко, неправдоподобно и односторонне", ведь россиянки также очень умные, талантливые и одарённые.

Примечательно, что, согласно последним опросам, россиянки считают себя умными, а не красивыми.