Российская велосипедистка погибла, сорвавшись со скалы в Словении

В горах на северо-западе Словении погибла российская туристка. Об этом сообщает издание Delo со ссылкой на пресс-службу управления полиции.

Трагедия произошла возле перевала Мангартско-Седло на территории общины Бовец. Девушка каталась на велосипеде по высокогорной дороге вместе с четырьмя другими туристами. Россиянка замыкала колонну, после резкого поворота она не справилась с управлением и сорвалась вниз со скалы.

От полученных травм девушка скончалась на месте. Личность погибшей не раскрывается.