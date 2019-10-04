Лукашенко оговорился при Зеленском и назвал Украину Россией — видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления оговорился и назвал Украину Россией, сделав это при лидере Незалежной Владимире Зеленском.
— Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России... — говорит Лукашенко во время своей речи на Втором форуме регионов Украины и Белоруссии.
Зеленский дождался, пока лидер Белоруссии сделает паузу, и сказал: "Украины, Александр Григорьевич".
— Я испугался, думал, неужели "Владимир Владимирович" сказал? — в ответ говорит Лукашенко.
— Слава богу, нет! — ответил ему Зеленский.
— Извиняюсь, — добавил лидер Белоруссии.
Присутствующие в зале рассмеялись от этого диалога двух лидеров.
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