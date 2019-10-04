Убивший одноклассницу школьник из Балашихи инсценировал её изнасилование

Также стало известно, из-за чего произошёл конфликт между подростками, которые дружили с третьего класса.

15-летний подросток из Балашихи, признавшийся в убийстве одноклассницы, пытался инсценировать её изнасилование. Он также хотел, чтобы её тело не смогли опознать: выбросил все документы, изуродовал лицо и раздел.

Как рассказали Лайфу близкие его семьи, школьники поругались из-за того, что девочка нелицеприятно высказалась об отце друга, и подростка "переклинило". Однако он поздно понял, что девочка уже не дышит. Тогда парень решил замести следы.

После этого школьник переоделся в спортивную форму, которую брал с собой на физкультуру, погулял с собакой и смыл всю кровь с одежды.

Родители парня до сих пор не могут поверить в произошедшее. Знакомые семьи рассказывают, что мальчик "даже не дрался", а с погибшей девочкой дружил с третьего класса.

Сегодня, 4 октября, было заседание суда, на котором подростку избрали меру пресечения. Он признал вину, но на весь зал кричал, что не хотел убивать одноклассницу. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Напомним, 2 октября в Балашихе на территории заброшенной воинской части нашли тело убитой 15-летней девочки. Правоохранители задержали её одноклассника, который признался в убийстве. Также выяснились подробности вечера: подростки гуляли, пили пиво и в итоге поссорились.