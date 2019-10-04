Уральского школьника выгнали из вечернего автобуса из-за отсутствия паспорта

У мальчика не оказалось с собой документов, и ему пришлось добираться до дома пешком.

В Екатеринбурге кондуктор автобуса поздним вечером высадил 14-летнего школьника, не сумевшего доказать, что ему принадлежит временный проездной. Об инциденте сообщает издание "Облгазета".

У мальчика не оказалось с собой паспорта, он не смог подтвердить право пользования временным проездным. Мама мальчика написала об инциденте в соцсетях и пожаловалась, что её сыну пришлось идти домой пешком.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что проводят проверку.

— Следователем СКР принимаются меры к установлению и опросу как школьника, так и возможных очевидцев происшествия, истребованию документации относительно оказываемых автобусным предприятием услуг, — отметили в ведомстве.

Отмечается, что СКР намерен принять процессуальное решение после того, как проверка будет завершена.