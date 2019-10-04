В Росстате рассказали, какие продукты подорожали в сентябре

В сентябре в России подорожали апельсины, огурцы, чеснок и гречневая крупа. Обратную динамику показали цены на репчатый лук, картофель, морковь и свинину. Об этом сообщается на сайте Росстата.

— Сезонное удешевление плодоовощной продукции по-прежнему оказывает значительное влияние на динамику цен продовольственных товаров. Лук репчатый подешевел на 20,3%, морковь — на 19,6%, картофель — на 18%, — говорится в сообщении.

Рост стоимости апельсинов составил 11,8%, огурцов — 9,3%, чеснока и гречневой крупы — 2,4%. По данным Росстата, наибольшее снижение цен на фрукты и овощи зафиксировано в Саратовской, Оренбургской, Нижегородской, Самарской и Курской областях.

Ранее сообщалось, что в Минсельхозе не увидели причин для резкого роста цен на продукты.