Затравившей бабушку-блогера Ваенге напомнили о гонорарах артистов

По мнению эксперта, представители российского шоу-бизнеса "живут в совершенно другой стране" и зарабатывают в десятки и сотни раз больше обычных граждан.

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал известную певицу Елену Ваенгу из-за того, что она затравила пожилого блогера из Тюмени Ольгу Ивановну, которая ведёт страничку в Instagram. Об этом сообщает URA.ru.

Соседов отметил, что не читал комментарии Ваенги в социальной сети и ему сложно поверить в то, что артистка могла написать что-то оскорбительное в адрес пожилой женщины. Однако он добавил, что пенсионерка Ольга Ивановна, которая ведёт свой микроблог, имеет полное право рекламировать что угодно и зарабатывать таким образом дополнительные деньги.

Также музыкальный критик напомнил Ваенге о невероятной разнице между высокими гонорарами артистов и пенсиями россиян. Соответственно, добавил Соседов, тюменская бабушка могла возмутиться этим фактом на своей странице, и она "была бы права".

— Наши артисты живут в совершенно другой стране. Они живут в России, но для них это другая страна. Не та, в которой живём мы все: зрители, поклонники, другие люди. Они зарабатывают огромные гонорары на корпоративах, концертах и так далее, несопоставимые с зарплатами, пенсиями других людей, — отметил он.

Ранее Лайф писал, что известная певица Елена Ваенга затравила начинающего блогера из Тюмени пенсионерку Ольгу Ивановну. Певица написала, что пожилая женщина якобы нечестно зарабатывает деньги.

Елена Ваенга — популярная российская поп-певица, автор более чем 800 песен, одна из ярких представительниц русского шансона, особо запомнившаяся слушателям песнями "Курю" и "Абсент". Исполняет городские романсы, народные песни, баллады. Одной из важных тем ее творчества является Север, откуда она родом. Подробнее о биографии оскандалившейся певицы читайте на сайте uznayvse.ru