Президент России Владимир Путин заявил, что в нашей стране создана система, которая направлена на поиск и поддержку талантливой, перспективной и умеющей работать молодёжи. Как отметил глава государства, он рассчитывает, что такие молодые люди повлияют на так называемые социальные лифты.

— Прежде всего, конечно, мы рассчитываем на молодых людей с тем, чтобы эти так называемые социальные лифты работали у нас не по звонку, чтобы у нас не позвоночно это правило работало, не по связям, а по объективным критериям и распространялось на всю страну, — сказал президент на первом расширенном заседании набсовета АНО "Россия — страна возможностей".

Он также оценил систему поиска и поддержки талантливой молодёжи. В частности, лидер страны отметил, что ему приятно было познакомиться с работой этих механизмов.

АНО "Россия — страна возможностей" учреждена указом президента РФ от 22 мая 2018 года и развивает одноимённую платформу, объединяющую 20 проектов. Ключевой целью организации является создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации россиян, а также создание эффективных социальных лифтов. Набсовет АНО возглавляет Владимир Путин.