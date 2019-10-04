Военные НАТО опубликовали фото российского Су-34 "под прицелом"

Снимок сделан бельгийскими лётчиками из состава миссии НАТО, которые отслеживали полёт истребителя в воздушном пространстве.

Бельгийские ВВС опубликовали в " Твиттере " фотографии российского Су-34, на которых истребитель находится в тепловизионном прицеле.

After one month of safeguarding the Baltic airspace, the @BeAirForce conducted already 109 sorties totalising 191 flying hours. Our #F16 aircraft and crew were already scrambled 16 times and performed 8 interceptions. Yesterday our pilots encountered a #SU34 and SU-24. pic.twitter.com/FsnYyO4WYl — Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) 4 октября 2019 г.

— После одного месяца охраны воздушного пространства Балтии военно-воздушные силы провели уже 109 вылетов общей продолжительностью 191 час. Наши F-16 и экипажи уже 16 раз поднимались в воздух по тревоге и выполнили восемь перехватов, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в воздушном пространстве были обнаружены истребители Су-24 и Су-34. Цель отслеживания последнего не уточняется.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что за прошедшую неделю российские истребители 27 раз поднимались в небо, чтобы не допустить нарушения границы.