Военные НАТО опубликовали фото российского Су-34 "под прицелом"

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Фото © Twitter/@BeAirForce

Снимок сделан бельгийскими лётчиками из состава миссии НАТО, которые отслеживали полёт истребителя в воздушном пространстве.

Бельгийские ВВС опубликовали в "Твиттере" фотографии российского Су-34, на которых истребитель находится в тепловизионном прицеле.

— После одного месяца охраны воздушного пространства Балтии военно-воздушные силы провели уже 109 вылетов общей продолжительностью 191 час. Наши F-16 и экипажи уже 16 раз поднимались в воздух по тревоге и выполнили восемь перехватов, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в воздушном пространстве были обнаружены истребители Су-24 и Су-34. Цель отслеживания последнего не уточняется.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что за прошедшую неделю российские истребители 27 раз поднимались в небо, чтобы не допустить нарушения границы.

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