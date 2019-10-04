Врачи вместо реанимации положили младенца в холодильник

По одной из версий, причиной действия врачей могло стать нежелание переделывать заполненную в базе документацию.

В казахстанском Атырау врачей подозревают в том, что они поместили новорождённого ребёнка в холодильную камеру вместо того, чтобы отправить в реанимацию. Об этом в ходе брифинга рассказал зампредседателя агентства по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула.

— Младенец после рождения по халатности был оформлен как мертворождённый, тогда как фактически он ещё был живой. После подачи ребёнком признаков жизни врачи при наличии реальной возможности вместо принятия неотложных мер по его реанимации решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорождённого умирать, —заявил Кабдула.

По одной из версий, причиной действия врачей могло стать нежелание переделывать заполненную в базе документацию, которую нельзя было откорректировать.

Как уточняет новостное агентство Tengrinews, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Обвиняемыми по делу проходят глава областного перинатального центра и акушер-гинеколог, принимавший роды. Обоим грозит около 20 лет лишения свободы.