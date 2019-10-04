Многодетная мать назвала мелочной попытку Грудинина лишить экс-жену инвалидности

Ранее своё недоумение из-за поведения политика выразили телеведущая Ксения Бородина и хип-хоп-исполнительница Айза Анохина.

Многодетная мать и блогер Эльмира Ылясова "впала в ступор", узнав о том, что российский политик и бизнесмен Павел Грудинин пытается через суд лишить бывшую жену инвалидности.

— Иногда от некоторых новостей просто впадаешь в какой-то ступор. Павел Грудинин пытается через суд лишить инвалидности свою бывшую жену, чтобы таким образом уменьшить долю женщины в совместно нажитом имуществе. Как-то мелочно и морально некрасиво так поступать с человеком, с которым прожил столько лет, — отметила мать пятерых детей в "Инстаграме".

Ылясова добавила, что действия Грудинина выходят за рамки её понимания.

Напомним, ранее своё недоумение из-за поведения политика выразили телеведущая Ксения Бородина и хип-хоп-исполнительница Айза Анохина, подчеркнувшая, что Грудинин "пробил новое дно в болоте человеческой подлости".