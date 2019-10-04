Путин похвалил программиста за создание электронного переводчика с языка жестов

Глава государства проводит первое заседание набсовета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.

Президент РФ Владимир Путин заявил о востребованности электронного переводчика с языка жестов, который позволит гражданам расширить свои возможности. Речь об этом зашла на заседании набсовета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.

Один из участников мероприятия, программист Алексей Приходько, будучи глухим от рождения, рассказал о создании прототипа электронного переводчика жестового языка. Устройство считывает жесты, после чего выводит их на экран.

— То, что вы делаете, безусловно, будет иметь практическое применение. Это востребованный абсолютно продукт, которым люди будут пользоваться, — сказал Путин Приходько.

Добавим, проект программиста вошёл в фонд президентских грантов.

АНО "Россия — страна возможностей" учреждена указом президента РФ от 22 мая 2018 года и развивает одноимённую платформу, объединяющую 20 проектов. Ключевой целью организации является создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации россиян, а также создание эффективных социальных лифтов. Набсовет АНО возглавляет сам Владимир Путин.