Путин похвалил программиста за создание электронного переводчика с языка жестов

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Глава государства проводит первое заседание набсовета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.

Президент РФ Владимир Путин заявил о востребованности электронного переводчика с языка жестов, который позволит гражданам расширить свои возможности. Речь об этом зашла на заседании набсовета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.

Один из участников мероприятия, программист Алексей Приходько, будучи глухим от рождения, рассказал о создании прототипа электронного переводчика жестового языка. Устройство считывает жесты, после чего выводит их на экран.

То, что вы делаете, безусловно, будет иметь практическое применение. Это востребованный абсолютно продукт, которым люди будут пользоваться, — сказал Путин Приходько.

Добавим, проект программиста вошёл в фонд президентских грантов.

АНО "Россия — страна возможностей" учреждена указом президента РФ от 22 мая 2018 года и развивает одноимённую платформу, объединяющую 20 проектов. Ключевой целью организации является создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации россиян, а также создание эффективных социальных лифтов. Набсовет АНО возглавляет сам Владимир Путин.

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