Путин хочет добиться от чиновников большего привлечения граждан к их работе

Президент России Владимир Путин хочет добиться того, чтобы важные для россиян проблемы решались чиновниками совместно с гражданами. Об этом лидер страны сказал на заседании наблюдательного совета организации "Россия — страна возможностей".

— Очень важно, и чего я хотел бы добиться от людей, работающих в муниципалитетах, в регионах РФ, чтобы задачи, решаемые этими административными структурами в интересах людей, решались вместе с людьми, — пояснил лидер страны.

По словам главы государства, результат решения таких проблем будет гораздо лучше того, что есть на сегодняшний день.

Ранее Владимир Путин отмечал, что с чиновников должен быть особый спрос, если они что-либо нарушают.