Путин объяснил, для чего нужно рассказывать о хороших делах

Объясняя свою точку зрения, российский лидер рассказал историю знакомого, который пригласил журналистов, чтобы рассказать об открытии моста, однако это событие никого не заинтересовало.

Рассказывать о хороших делах нужно не для того, чтобы похвалиться, а для того, чтобы мотивировать других. Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".

— Не хвалиться, не как дурачки по каждому поводу на палец смеяться, а какие-то позитивные вещи показывать, особенно если есть для этого основания — это полезно, потому что это создаёт дополнительный мотив, мотивацию для дальнейших шагов в правильном направлении, в направлении созидания, — объяснил президент.

Объясняя свою точку зрения, российский лидер рассказал историю про знакомого, который пригласил журналистов на открытие моста, однако это событие никого не заинтересовало.